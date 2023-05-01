大陸智庫「育媧人口研究」最新報告顯示，大陸是全球養育孩子成本第二高的國家，僅次於韓國，且撫養一個孩子到18歲的成本是大陸國內人均生產總額（GDP）的6.9倍，成本相當於德國的2倍和法國的3倍。

根據報告，在大陸撫養一個孩子從出生到18歲的平均成本為48.5萬元（人民幣，下同，約合新台幣216萬元），而撫養一個孩子到大學畢業的平均成本約為62.7萬元。而在北京和上海養育一個孩子的平均成本，分別為96.9萬元和102.6萬元，但西藏家庭的成本僅為29.3萬元。

報告還指出，韓國的成本是其人均GDP的7.79倍，這也讓韓國成為世界上出生率最低的國家之一（去年，韓國女性平均預期生育嬰兒數降至0.78個，大陸則為1.1個）。德國的養育成本是人均GDP的3.64倍，澳洲和法國則分別是2.08倍和2.24倍。

香港《南華早報》報導，大陸女性去年生育了956萬嬰兒，這是現代歷史上最低的，也是該數字首次跌破1000萬。據聯合國估計，印度將超過大陸成為世界上人口最多的國家，人口將達到近14.3億。

報導指出，由於低出生率和現已被放棄的獨生子女政策，大陸正面臨迫在眉睫的人口危機。大陸國家衛生計生委2017年的全國調查發現，77.4％的大陸育齡婦女表示「經濟負擔過重」，是不想生孩子的首要原因，其次是「年紀太大」與「沒有人力照顧孩子」。

育媧人口研究報告稱，大陸需要為家庭提供更多支持，以幫助改善該國低迷的出生率。具體措施包括現金和稅收補貼、購房補貼、增建托兒所、提供男女平等產假、引進外籍保姆、提倡靈活工作方式、保障單身女性的生育權、允許輔助生殖技術和改革學校與考試制度等。

報告最後指出，近年來，大陸的政策制定者一直在尋找提高出生率的方法，而到2022年，大陸的死亡人數60年來首次超過新生兒人數。去年，大陸的出生率降至每千人6.77人的歷史新低，而總人口減少85萬至約14.1億。