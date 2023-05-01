前總統馬英九近期先後訪問大陸與希臘，並在參加德爾菲經濟論壇期間，批評總統蔡英文至今未為「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的違憲發言道歉，綠營因此對他發動猛烈攻擊，除陸委會批評馬失態，綠委許智傑更稱馬頭殼壞掉。對此，國民黨台北市議員李彥秀狠批，蔡政府已完全執政7年，卻仍像個「超級巨嬰」。

李彥秀今（1）日在臉書發文嗆問，馬英九說的有錯嗎？她提到蔡英文、副總統賴清德就職時，宣示效忠中華民國憲法和台灣人民，但拿到權力後，卻不斷羞辱中華民國，迫害台灣人民的民主自由，「是誰頭殼壞掉」？

李彥秀痛批，民進黨「獨立無膽，修憲無能，治國無方」，在看到馬英九努力促進兩岸對話、力拚台灣的國際空間時，不但不反思自省，反而還為批評而批評、為反對而反對。李彥秀也直言，民進黨已經完全執政7年，但蔡英文演講時要靠讀稿機、治國要靠小編，施政則要靠側翼，就像個永遠長不大的超級巨嬰。

另外，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前也反擊，馬英九向國際發聲，表達多數台灣人希望兩岸回到過去有尊嚴、和平的日子，蔡政府卻「見笑轉生氣」、惡意扭曲馬的談話，很顯然極不願意國際聽到馬的發聲。