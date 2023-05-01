開車自撞也能賺錢？雲林地檢署偵辦「假車禍真詐保」集團案，發現黃嫌等11人，以低價買入二手進口車後再投保，隨後開車自撞向保險公司申請理賠金，藉以賺取車價與理賠金差價，黃嫌等人共撞毀8輛汽車，詐領保險金額總計達1000萬元，全案依加重詐欺得利等罪嫌於日前提起公訴。

雲林地檢署1日表示，檢察官接獲情資，有民眾疑似以假車禍方式詐領保險金，因此指揮雲林縣警察局、警政署刑事警察局擴大偵辦，循線發現黃嫌等11人，利用二手車購入價格與保險公司計算車輛全毀理賠有價差情形，刻意購入二手車市場價格不佳的排氣量較大車輛。

黃嫌等人將購入車輛向保險公司投保車體險後，前往雲林縣、嘉義縣、南投縣、台南市等無監視器路口、人煙稀少地方，自行撞車將車輛毀損，再持相關文件向保險公司請求理賠金，每輛汽車購入價格與保險理賠金差價至少50萬元以上，2年內共撞毀8輛汽車，詐保金額高達1000萬元。

辦案人員指出，例如有些高級車新車價500萬元，但幾年後二手車價僅剩100萬元，保險公司若未注意到二手車價格，其保額可能會訂在200萬元，出現保額比二手車價高的情況，一旦出險，詐保集團便可賺取100萬元差價。

雲林地檢署認為，此類理賠會衍生詐欺問題，已與金融監督管理委員會保險局承辦人進行研商防制，保險局已督促產險公司針對汽車保險的承保及核保程序加強管理，並擬定相關查核機制，以防制不肖人士以此方式詐領保險金。