民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（黃婉婷攝）

空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現已5月仍未兌現，美方告知首批交機時程要延宕到2025年中以後，但我方付款進度照舊，也無違約條款。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日指出，美方過去有注意到相關問題，許多國會議員也呼籲政府如期或提早交付，這點台美兩國有互信，也都在國防部掌握之中。

我國向美國新購戰機的交機時程，原訂是2026年完成66架新機全數交貨，如今卻要延宕超過2年。據指出，我方每年仍依特別預算規畫的進度支付，並未因美方遲交，而調整金額與付款時程。軍方官員說，台美軍售是政府對政府，有美國政府的保證，未能如期、如質完成，並無「違約條款」。

對此，鄭運鵬上午在民進黨團輿情回應記者會上表示，台灣與美國的軍備採購，有些提早、有些延後，這是美國國會、政府部門也有注意到的問題，但每項都在國防部掌握之中，至於在交期、品質及付款上，都有國際政府之間的規範，「這點我們不擔心」，很多美國國會議員也呼籲政府部門，必須如期或提早交付給台灣，這點兩國有互信。