「最強里長」陳永和選在五一勞動節發表首波參選立委政見。(陳永和提供／曹婷婷台南傳真)

被網友稱為「最強里長」的前台南龍崎牛埔里長陳永和，2014年因反對家鄉設置掩埋場而參選里長，2018年更「越級」參選台南市長拿下近12萬票，隨著已表態參選明年南市第六選區立委，他也選在五一勞動節發表首波參選政見。

台南市立委第六選區目前呈現「三腳督」，國民黨不分區立委陳以信上個月宣布返鄉參選，挑戰現任尋求三連霸的民進黨立委王定宇，而無黨籍陳永和也在前年即已宣布征戰。

陳永和近來屢接獲人詢問「掩埋場結束後，還要參選立委嗎？」他表明立場，「不但要選，而且會用心競選！」陳永和為勞工出身，他說，自己的雙親靠著搬磚塊拉拔孩子長大，他國中就開始打工當黑手，因此選在五一勞動節發表首波文化觀光與法制建置的政見。

陳永和說，經過近12年抗爭，上個月立法院終於三讀通過修正環評法第16之2條文，全案終將要接近尾聲了，這原本該是值得高興的事，實際卻不然，牛埔鄉親談到掩埋場案即將結束都很感慨，政府在牛埔不當設立歐欣掩埋場，導致「牛埔與龍船」兩里的情感被撕裂得支離破碎，「再也回不去了！」

他回顧12年前帶著老弱婦孺抗爭，為凝聚眾人向心力而成立「牛埔環境再生營造協會」，一開始竟找不到人敢參加，就連2014年里長選舉也沒人敢選，他於是出征參選並當選，開啟他以「發展牛埔取代抗爭」，但此後卻也屢遭檢舉、被告，成為進出警局、調查局、地檢署常客，最後帶著妻女組成「三口組」參選市長。

一路走來的「意外」，讓他又再度踏上選立委的路，近來屢被問「掩埋場結束了，你還要參選立委嗎？」他闡明「不但要選，而且會用心競選！」

陳永和說，掩埋場在2012年龍崎8里里民大會表決，近100％里民反對，明明12年前政府就知道是錯誤政策，為何非得「12年後」，當他走上選立委之路才願修改環評法？更離譜的是，從提案到通過只花「7天」，「7天能解決的事，為什麼拖12年不處理？」

陳永和說，自己會堅持挑戰到底，接下來也會提出這幾個月勤跑基層收集的意見作為政見，參選初衷是「還政於民，打造公民城市」，希望號召更多基層力量，讓社會變得更好！

陳永和首波參選政見有文化觀光與法制建置兩個層面，前者包括以南關線城市文史底蘊，作為觀光動能，帶動地方創生，串聯台86與182線雙線旅遊廊道，拓展文史景點觀光，促進台南旅遊新發展。後者則訴求加強改善村里生活環境，將爭取透過立法，實踐地方自治，爭取編列各村里辦公處有自己的法定預算，落實地方自治，提高為民服務效率。