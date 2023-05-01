今天是勞動節，參選2024總統大選的民進黨主席賴清德今天感謝勞工過去一年來的團結貢獻，他強調，未來，執政團隊也會持續完善就業環境、勞動權益與退休保障，讓勞工朋友們獲得更多、更好的福利與權益。

賴清德五一勞動節上午在臉書貼文，感謝勞工朋友們過去一年來的團結貢獻，「每一位在工作崗位上為家人、為生活努力打拚的勞工朋友，都是台灣社會最堅實的力量」。

他說，根據國際貨幣基金估算，2022年台灣的國內生產毛額排名全球第21大，這要感謝勞工朋友們在疫情期間的支持，我們同舟共濟，一起度過難關，展現出台灣的勤奮與韌性。

今天起中央流行疫情指揮中心也正式解編，賴清德感謝防疫團隊三年多來的辛勞，以及加班趕製口罩、防護衣等防疫物資的夥伴，「感謝大家守護台灣的平安」。

為了全力衝刺疫後經濟的復甦，他說，在疫情期間開辦的「勞工紓困貸款」，我們全額補貼因為央行升息所調漲的利息，以減輕勞工朋友的生活負擔。無論是食衣住行育樂，感謝各行各業的勞工朋友為社會的貢獻，因為大家的付出，才有我們美麗的台灣。

他也承諾，未來，執政團隊會持續完善就業環境、勞動權益與退休保障，讓勞工朋友們獲得更多、更好的福利與權益。