馬來西亞吉隆坡台灣學校是馬來西亞台商捐款募集成立，今天慶賀成立32周年。「社團法人桃園佛教無意捨協會」募得一批課外讀物，並在今天捐贈給吉隆坡台灣學校，解決他們圖書資源不足的問題。

今年2月立法委員湯蕙禎等人一行出訪馬來西亞，並參訪吉隆坡台灣學校，感受到海外台灣學校經營不易，返國後促成「社團法人桃園佛教無意捨協會」為吉隆坡台灣學校募得一批課外讀物，以實際行動支持海外台灣學校。

教育部今天邀請湯蕙禎委員、「社團法人桃園佛教無意捨協會」理事長湯詠晴長等人共同出席捐贈圖書感謝儀式，並由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長頒贈該協會感謝狀。

李彥儀表示，很多書籍陪伴我們走過人生起伏，一本好書，往往會改變孩子的一生，透過閱讀對每個孩子都開啟了視野、豐富了生命，此次的捐書分享，帶動出更多的無限可能與價值。

李彥儀說，馬來西亞吉隆坡台灣學校需要圖書資料方面的援助，她感謝湯蕙禎委員從中促成及無意捨協會的大愛，讓一本本書籍跨海送到吉隆坡台灣學校，透過傳遞與分享的過程，為海外台商子女帶來一份愛的閱讀禮物。

馬來西亞吉隆坡台灣學校校長鄭雅芬說這次獲贈的書籍包括兒童雜誌、自然小百科、人文歷史書籍及兒童字典等，希望這些新書可以提升學生視野，並讓他們找到閱讀的興趣。

目前海外台灣學校已發展成為K-12完全教育體系，4校學生共2532人，各校全面實施國內課程綱要及設備標準，與台灣教育完全接軌，教育部對於各校經費、師資教材上，更給予高度的支持與重視，例如提供每位台籍子弟每年1萬元學費補助、每校各班成績優異學生補助4000至6000元不等獎學金，家境清寒者另提供8000元清寒助學金。