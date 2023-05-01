奎丁。（紅心字會提供）

訂閱將近70萬，擁有美麗臉蛋以及32E性感身材的知名YouTuber奎丁，回想起8年前遭受傷害及被施暴的過程與經歷，再度的揭開自己感情上的創傷。奎丁被當時的前任與男友一起逼問「所以你愛的是誰？」即使她跪地求饒道歉也無法離開現場，甚至被男方用力推倒及掐著逼問，最後2位男生為了消氣，竟然一人架住奎丁，另一人拿著大剪刀，剪掉奎丁的寶貝長髮。

事後，男生還到奎丁的家中，當她媽媽的面說「就是有怎樣的爸爸，就會生出怎樣的女兒，家教很差，女兒你教成這樣」等話語，讓她媽媽擔心受怕，為女兒所受到的遭遇心疼難過。

11位YouTuber、網紅、藝人、歌手，包括那個女生Kiki、蕭芷渲、蔡哥、美麗本人、萬家麟、傑恩JN、露西Lucy等共同合作詮釋出不同年齡層，力挺奎丁「自揭感情傷疤」，奎丁還原自己人生真實所遭遇到的故事，藉此告訴大家，「唯有逼著自己去面對自己的陰影，我才有辦法走出傷痛」。

面對昔日陰影，奎丁化身紅心字會公益大使，鼓勵遭受暴力者走出傷痛，她透過文字、歌詞、音樂、影像等方式，除了揭開自己的感情傷疤外，表達自己對愛情的領悟。很多人都認為，奎丁只是推出了一首單曲《自打嘴巴》但其實並不完全，因為對於她來說，這次的新作品，除了是首度挑戰演唱抒情歌之外，歌曲更是和「金曲樂團」麋先生主唱聖皓一起共同創作，完成填詞。

奎丁說，「想讓大家知道我不只是花瓶，而是有實力的花瓶。《自打嘴巴》是唱出我對愛情的領悟，到底我愛的是眼前的這個人？還是只是喜歡愛情的模樣？每天早晚的親暱問候，傳送的每個關於「愛」與「關心」的文字，是出於真心還是例行公事？長時間陪伴在你身邊的另一半，你真的愛他嗎？」

長期關心公益的奎丁，這次也再次受到「紅心字會」的邀請，擔任公益大使，將勇敢面對自身經歷的過程，化作勇氣與受暴家庭分享，鼓勵曾遭受到或是正面臨無論是行為上、言語上、身體上等，威脅或暴力對待的朋友，能夠透過正確管道進行求助；紅心字會表示，家庭暴力絕對不是別人的家務事，許多隱藏在社區的家暴事件，是非常需要你我一起來協助發掘，才能避免更多不幸事件發生、重演。

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