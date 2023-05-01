有針對2024總統大選民調指出，藍營總統可能人選的情勢較綠營樂觀，基隆市長謝國樑1日受訪時表示，許多民眾都希望國民黨能夠儘早確定總統提名人，但他認為，恰好的時機比快更重要。他也重申希望國民黨能與民眾黨在總統大選上更進一步合作。

謝國樑表示，上午看到這份民調後「稍微振奮了一下」。他認為，民調數據容易因為某些事件而有上下起伏，但整體來看，大家仍是擔心台灣及兩岸之間的安全，有很多人會因為兩岸之間的局勢，在2024年大選做出最後的決定。

談到2024年總統大選，謝國樑認為國民黨有很完整的計畫，很多人都在催促國民黨中央儘快確定總統候選人提名人選，但他不會。謝國樑認為，國民黨正在考量的，是如何在最好的時機、用最周延的方法，把主要的兩個人選都納入計畫中。另外，隨著總統提名人出線後，一方面要給另一人充分尊重，同時無論是哪個人獲得提名，另外一人一定要在競選團隊中，給予最大的幫忙。

謝國樑說，無論侯、郭都是優秀的人選，期待在「時間到」的時候，在最恰好的時間，而非「最快」的時間內，推出人選是最重要的。謝國樑表示，有些人很急著要國民黨中央本周、今天、立刻就推出總統候選人。但考量各項外在因素，他認為，最好的時機比最快的時機重要。

另外，謝國樑也指出，雖然他只是縣市長，但他認為，在理念相同的前提下，就是在對執政黨的不信任及台海安全有不確定性，希望能更團結的情況下，他希望國民黨與民眾黨在理念上，甚至未來在政府治理上，能夠有更進一步合作。

謝國樑說，只要有媒體問到，他都會說，衷心希望國民黨與民眾黨在選舉的策略上能夠整合，並且若有一天能夠獲得執政權，也希望能夠組成聯合政府，兩黨都有人才進入聯合政府，為民眾做事。