今天是五一勞動節，僅勞工可放假一天，但公教人員仍需上班，律師呂秋遠表示，今天開車到東吳大學教課途中還大讚勞動節路上車少，但扺達學校才發現校園空無一人，只有值班的警衛和他而已，詢問才知道勞動節學校放假一日，他納悶「為什麼大學生要過勞動節？」東吳大學官網上顯示，除5月1日勞動節放假外，已改成只紀念不放假的9月28日教師節和12月25日行憲紀念日也放假。

呂秋遠今（1）日於個人臉書指出，每個星期一早上8點都要到外雙溪的東吳大學教書，因今日是勞動節，許多勞工不用上班，路上人車稀少，從木柵到士林25分鐘車程可以搞定，令他直呼「不能每天都這樣嗎？這種車況實在太愉快了。」

呂秋遠抵達東吳大學校門，覺得不太對勁，因路上狀況從少車少人，變成無車無人，就連校園警衛也一臉狐疑看著他，他開著車進校園卻愈來愈害怕，「整個校園除了警衛，好像只有我一個人，我是來到沉默之丘嗎？」

呂秋遠決定把車停在停車場旁，下車走向錢穆故居的警衛室詢問「學校怎麼沒人呢？」對方抬起頭疑惑地說「今天學校勞動節放假啊！老師你怎麼會來？」呂秋遠聽完內心不斷吶喊，「勞動節？為什麼大學生要過勞動節？為什麼我沒有？還我睡到自然醒。」

呂秋遠向警衛說謝謝，祝對方勞動節快樂後，就開車回家做早餐了。他仍不解大學生為什麼可以過勞動節，他提醒網友今天不用上班，若資方要求員工到班，要付雙倍薪水。

實際查詢東吳大學年度行事曆發現，除了5月1勞動節放假外，9月28日教師節和12月25日行憲紀念日也放假。