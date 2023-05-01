大聯盟紅襪隊台將張育成因為揮棒受傷，他前日透過翻譯告訴當地《波士頓先鋒報》說：「我感覺很挫折，我受傷之後哭了一下，為什麼偏偏是在我進入狀況愈打愈好的時候受傷？我很難過，但是我必須撐下去並且繼續前進。」

張育成留在波士頓養傷，提到他才出生不久的女兒Winola，「我必須當個好父親，為了幫助球隊，我必須按部就班回復健康。」張育成的家人還留在台灣，他先前透過視訊迎接Winola誕生，但他始終心繫球場。「我現在有更多時間與寶寶視訊了，但是我還是比較想上場比賽。」他也希望家人能前來美國波士頓。

對於紅襪這種大球隊，二游守備不會空虛太久，張育成受傷後立即就有競爭者阿洛尤（Christian Arroyo）、新秀瓦德茲（Enmanuel Valdez）填補。阿洛尤的游擊守備和力量不如張育成，但阿洛尤的打擊近況相當好，鎮守二壘的瓦德茲、中外野手杜蘭（Jarren Duran）近期皆是棒子火燙。

張育成去年效力守護者、海盜、光芒、紅襪4支球隊，紅襪季末沒有續約張育成，今年在自由市場與他簽約1年。雖然在經典賽打擊爆發，張育成沒跟上春訓導致開季慢熱，好不容易找回節奏站穩游擊先發，這個時候受傷可以想見他有多麼沮喪。張育成已完成左手鉤狀骨手術，預計缺陣6周，回歸之後必然要面臨嚴酷的內野卡位戰。