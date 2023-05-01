由於選前承諾當選後將繼續與台灣維持外交關係，潘尼亞今天勝選將消除巴拉圭改與中國建交的疑慮。

路透社報導，初步官方計票顯示，44歲的經濟學家潘尼亞（Santiago Pena）以42.8%的得票率，領先律師、政治老將艾里格里（Efrain Alegre）的27.5%，反建制派挑戰者顧巴斯（Paraguayo Cubas）排名第3。這場選舉採單輪投票，候選人只要獲得簡單多數選票就能當選。

潘尼亞發表演講時說：「謝謝大家讓紅黨（Colorado Party）獲勝，謝謝你們讓這個巴拉圭人勝出。」

他在勝選演說中說：「經歷了過去幾年的經濟停滯和財政赤字，我們有很多工作要做，等待我們的任務不能只靠一個人或一個政黨。」他呼籲各方「團結、共識」。

艾里格里承認敗選，說：「之前的努力不夠」；隸屬紅黨的現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）已向「總統當選人」潘尼亞道賀，巴西、阿根廷領袖也同樣發出賀電。

在同時舉行的參眾兩院選舉與州長選舉上，紅黨與右翼政黨候選人表現同樣亮眼，紅黨在一些州以歷史性多數勝過反對派對手。

選舉結果出爐之後，潘尼亞將面臨諸多挑戰，包括必須重振巴拉圭以農業為驅動力的經濟、縮減重大財政赤字，並因應來自大豆與牛肉生產商的施壓，也就是與台灣斷交、轉而與中國建交以進入中國龐大市場。

而這樣的選舉結果也凸顯了紅黨在巴拉圭政壇的主導地位，除了2008到2013年這5年，紅黨過去75年持續執政，期間巴拉圭經濟成長緩慢、遭控貪腐，引發部分選民不滿，卻依舊能出動強勁的競選機器在選舉中勝出。

65歲的桑圖芮恩（Eugenio Senturion）站在亞松森哈拉區（Jara）當地投票所外頭說，「一旦成為紅黨人，終身為紅黨黨員。我們不能背叛自己的黨員。」

分析人士說，當地天氣乾燥有助於提升投票率。下午4時投票正式結束之後，投票站外仍排著等待投票的長長人龍。

美洲國家組織（Organization of American States）選舉代表團的觀察員說：「一整天下來我們都觀察到高度參與情況。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120501