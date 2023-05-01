美國軍力重點擺在亞太以應對中國之際，卻發生駐日的美軍陸戰隊因兩棲攻擊艦臨時出狀況而取消演訓情事，凸顯美軍大型兩棲艦艇量能不足的挑戰。

「華爾街日報」報導，美軍第31陸戰隊遠征支隊（The 31st Marine Expeditionary Unit）的設計就是要能快速部署以應付亞太各處危機，理該是支快速反應部隊，但卻不時出現沒艦艇可帶他們從日本駐地出擊的窘況。

第31陸戰隊遠征支隊今年初本應登上兩棲攻擊艦拉什摩爾號（USS Rushmore）進行幫助維持戰備狀態的演訓，但拉什摩爾號出現維修狀況，任務只好喊卡。

雖然當下對演訓衝擊有限，幾週後也有別的艦艇頂上，但因艦艇出問題導致陸戰隊無法出擊一事，凸顯美國試圖集中軍力因應中國挑戰時的一大難題。

拉什摩爾號是可供直升機起降的大型兩棲攻擊艦，軍方官員表示若這類艦艇短缺恐不利陸戰隊單位及時部署到位。情況緊急時陸戰隊固然可以靠別種船艦出勤，但若少了兩棲攻擊艦所能提供的空中載具，代表部隊沒有空中掩護，有礙部隊登陸且戰力受限。

美國國防官員表示，整體而言美國海軍沒有足夠的兩棲艦艇運送部隊。而陸戰隊戰略的核心，正是在亞太從一個島嶼迅速轉至另一個島嶼，並在發生衝突時牽制中國軍隊。

擁有大甲板可供載機起降的大型兩棲攻擊艦尤其短缺。據陸戰隊的統計，目前美軍服役中的31艘這類艦艇，僅約1/3有充分後勤維護和訓練可供部署，當中若任何一艘船出現維修狀況，就會延宕任務。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）說：「我們當前手頭吃緊，任何一艘兩棲艦艇發生小問題都會影響到整支艦隊及陸戰隊部署能力。若重心轉向亞洲真為優先要務，就要確保面向太平洋的兩棲艦艇都保持備便狀態。」

國防官員與軍事專家表示，兩棲艦艇數量受限會影響到不少任務。美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）今年稍早指出，他們之所以無法在土耳其強震後提供賑災救濟，就是沒船艦載運部隊。

兵力約2200人的第31陸戰隊遠征支隊駐紮沖繩。在應對中國武力犯台或奪取東海、南海的主權聲索島嶼時，這類單位很可能扮演吃重角色，屆時美軍若有出動部隊的必要時，兩棲艦艇短缺可能誤事。（譯者：陳亦偉）1120501