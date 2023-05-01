母親節適合表達對母親的感恩、依戀、思念之情，統一集團以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一企業、7-11門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、星巴克等15大品牌通路，超過8000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨讓您表達心意。除了紅色康乃馨，更特別引進粉橘及粉色康乃馨。

康乃馨被喻為「母親之花」、花語是愛與關懷，統一集團「LOVE MOM！」主題活動自5月10日起可至7-11門市選購哥倫比亞進口康乃馨，另自5月12日起限時三天還有CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠，以及CITY CAFE杯套全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對母親的愛。5月14日，母親節當日到星巴克實體門市單筆消費金額滿520元即可獲得康乃馨，單筆不累贈。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代自5月1日起至5月11日止，於百貨APP上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日起至5月14日止，會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。康是美門市自5月10日起銷售康乃馨，或消費滿1500元可用20元加購，金卡會員消費滿1500元即贈送康乃馨。

BEING fit、BEING sport推出購買私人教練課程5堂享5200元優惠價，OPEN POINT會員再享7％ OPEN POINT點數回饋再贈康乃馨；5月11日起至5月14日，至BEING spa進行SPA保養贈送康乃馨。