駕駛使用海洛因遭盤查辯稱「牙齦痛」，心虛衝撞員警遭壓制。（警方提供）

詹姓毒蟲上月16日下午2點半，車輛違規停在紅線，遇員警盤查，他先假意下車配合，一直說自己「牙齦痛」，但車上全部是殘留不明液體的針頭，員警直覺有異，要求他打開置物櫃，詹藉故要移車，卻加緊油門逃逸，不到300公尺就被前方車流擋下，警方立即上銬並依法送辦。

38歲詹男違規停在艋舺大道、西藏路路口，警方見他神色緊張，主動上前查看，發現門板置物空間放有多個針頭，但他卻辯稱，因牙齦發炎，用針頭抽取膿液，員警一聽覺得說法太誇張，正要拿試劑戳破他的謊言，詹男擔心車上毒品被發現，不顧後方行李蓋還沒關上，催油門逃逸。

員警立刻互叫支援，詹車因前方紅燈，不到300公尺，詹男被迫停車，員警立刻上前壓制，並在車上發現3.3公克的海洛因、0.45公克的安非他命，以及毒品吸食器，訊後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

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