近日屏東恆春鎮竊案頻傳，至少有3個店家無辜遭竊，且竊賊都只偷老闆的手機，案經警方循線追查後，發現剛出獄的42歲唐姓男子涉有重嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日屏東恆春鎮竊案頻傳，至少有3個店家無辜遭竊，且竊賊都只偷老闆的手機，案經警方循線追查後，發現剛出獄的42歲唐姓男子涉有重嫌，並於昨晚成功逮獲他，唐嫌對其中1起竊盜案坦承不諱，其餘2件警方持續調查中，唐嫌訊後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，近日恆春鎮中正路、福德路上頻傳店家遭竊，且都是老闆的手機被偷，警方目前已接獲3件報案，從店家監視器畫面可以看出，竊賊會先在店外徘徊，隨後趁四下無人時偷偷進入店內把放在桌上的手機偷走。

警方經調閱周遭監視器畫面後，發現近日剛出獄的唐姓男子涉有重嫌，唐嫌有竊盜、公共危險等前科，對此，員警昨晚埋伏在唐嫌住處，成功將他逮獲，但唐嫌起初矢口否認犯行，甚至不回應警方詢問，經其中1名受害店家冰果店老闆娘的指證後，他才坦承犯行。

恆春警分局表示，唐嫌本為警方列管監控對象，訊後依竊盜罪嫌送辦，另持續追查其他2件竊案是否與他相關。