沈文程近日在衛視中文台《一袋女王》分享主持外景時2次死裡逃生的恐怖經驗，其中一次他獨自開著吉普車到海岸山脈尋找珍貴植物，結果天色太暗，轉彎時不小心壓到被芒草覆蓋的大窟窿，整台車翻落下山谷，翻了三圈後，整台車翻覆在地面才停下來，他說當時怎麼樣都解不開安全帶，心想死定了，好在車子爆炸前一刻，其他人用繩索垂降下來把他從車子裡拖出來，十分驚險。

沈文程說還好當時他有繫上安全帶，加上車上有裝防滾桿，人雖然呈現倒栽蔥狀態，但意識清醒，沒想到車子開始出現很濃的汽油味，濃煙的味道也緊接而來，當下心想完蛋了，拼命想解開安全帶逃生，但眼前烏漆抹黑，安全帶怎麼弄就是打不開，接著車子隨之開始著火，千鈞一髮之際，其他人用繩子垂降下來救援，趕緊拿著刀子把沈文程身上的安全帶割開，就在眾人把沈文程拖到車外那一刻，車子也跟著出現爆炸聲，有如動作電影情節，讓死裡逃生的沈文程永遠難忘。

另一次，沈文程去拍攝夜釣小管，原本想說應該是很輕鬆的拍攝，沒想到釣著釣著卻聞到一股燒焦味，轉頭一看發現是引擎室失火，火舌竄出滿是濃煙，船長立刻要所有人穿上救生衣，準備到甲板上跳海逃生。沈文程當下心想船已經開離了一、兩個小時，整片海只看得到這麼一艘船，一旦跳海在流速很快的黑潮帶動下，可能一個小時後就會飄到沖繩，茫茫大海怎麼可能獲救，加上晚上海流低溫，又可能還沒獲救就會失溫凍死，於是沈文程在甲板上向祖靈、天地眾神禱告，還好船員在滅火時，將水潑到電線走火的起火點上，一陣劈哩啪啦聲後，火就被熄滅了，但船也沒了動力，整艘船就在海上漂到天亮，一路漂到彭佳嶼附近才被救回。本集將於5月2日(二)晚上11點衛視中文台播出。