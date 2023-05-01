我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，執政黨「紅黨」國家共和聯盟候選人潘尼亞順利當選總統，但他選前承諾將延續友台政策，但也暗示要走向全世界，其中包括中國大陸，外界認為台巴邦誼沒有樂觀本錢。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日表示尊重，如果巴拉圭承認中華人民共和國，同時又承認台灣、中華民國，這是好事。

鄭運鵬指出，恭喜潘尼亞當選巴拉圭新任總統，對方曾提到要帶領巴拉圭走向世界，包括和中國大陸有些合作，「這點我們都尊重」，希望全世界與中國大陸往來友好，也不干涉他國內政、不以此打壓台灣，如果巴拉圭承認中華人民共和國，同時又承認台灣、中華民國，這是好事。

民進黨立委許智傑指出，恭喜潘尼亞當選，希望未來兩國的邦誼繼續長存，潘尼亞立場跟台灣一樣，要走向全世界，中國大陸是世界的一環，當然不可能不互動，但台巴兩國理念相同，未來會繼續在國際舞台上互相幫助，拓展更多經貿合作

民進黨立委張宏陸也說，巴拉圭是民主的政府，如今挺台總統贏了，代表台灣這幾年在國際上能見度提高，且在巴拉圭國內，人民也會認為跟台灣交往會比跟中國大陸交往更好。