因應ChatGPT浪潮，清華大學1日正式公布「大學教育場域AI協作、共學與素養培養指引」，成為國內第1個明訂將培養學生AI素養的大學。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

人工智慧聊天機器人ChatGPT去年底橫空出世，對教學現場投下震撼彈，為化解學生抄襲或作弊等諸多疑慮，清華大學今年2月即成立工作小組研議因應之道，1日正式公布「大學教育場域AI協作、共學與素養培養指引」，成為國內第1個明訂將培養學生AI素養的大學。

工作小組召集人、清華大學教務長巫勇賢指出，未來除了將AI融入課程，也將舉辦工作坊及研討會，全面提升師生AI素養，將這項新挑戰化為研究與教學的助力。

清華大學校長高為元認為，生成式AI對學習及未來就業的影響是全面及巨大的，不能天真的以為躲在哪1塊石頭底下就可以不受衝擊，以生醫產業為例，過去可能傾數十載之力，也僅能試出幾款新藥，如今應用AI工具，只要幾天的時間就能產生成千上萬種新藥組合，同時降低可觀成本。

高為元說，死背書已經沒有意義，更重要的是培養學生整合、分析知識的能力，他建議師生勇於迎接AI新浪潮，將AI融入教學及研究，成為加碼自己功力的利器。

清華大學指出，今年2月清華成立的工作小組包括電資、理工、人社、藝術、教育、原科、生科、科管等每1個學院的代表，並有兩位學生代表加入共同討論。

今天公布的指引建議師生應以透明、負責的態度在大學教育場域使用各種人工智慧產品，引導師生與AI共學（Learning with AI）、與AI協作（Working with AI），並將以多元方式培養學生AI素養（AI competence）。

指引中並建議，教師可應用AI協助教學，如製作課程影片字幕、投影片內容，提供學生作為課堂筆記或複習之用，協助製作教案、課程大綱、及提供最新範例。

AI也可協助學生學習，如作為輔助跨領域學習工具，協助議題發想、潤飾文稿與外語編修，更有效率的彙整文獻重點，提供報告架構等。

但指引中也強調，師生在應用AI協助教學與學習的同時，必須秉持透明及負責的原則，教師要明確訂出該課程使用AI的規範，學生使用AI工具時也應誠實揭露。

此外，使用者不應完全信任AI提供的資訊，而應具備檢核其正確性的能力，並對自己產生的內容負責。

另為化解抄襲或作弊的疑慮，清華大學的指引建議教師以多元形式安排作業及報告，如口頭報告、小組討論或情境解題等，引導學生內化及建構知識，出題考試也應多採用需要深層推理、分析的題目，著重評量學生的批判思考及創造力。

巫勇賢同時指出，在培養學生AI素養部分，已開設基礎及進階兩門分別為19與21學分的AI學分學程，並規畫多場工作坊，教學生應用ChatGPT、Midjourney等討論度最高的AI工具，下學期更將開設「微學分」課程，引導學生了解AI科技知識基礎、演進與風險。

此外，清華大學還規畫將AI融入校內現有的工程、商管、教育、藝術和人文社會課程，且AI發展需要更多跨領域人才，清華也將舉辦相關競賽、專題計畫，鼓勵學生參與自學團體，進行跨領域與跨文化的合作。