現代人工作生活步調快，常覺得疲累，難以區分是心累還是身體出現問題，醫師表示，一般的疲勞可能是因缺乏睡眠、長期壓力等導致，但若出現兩種狀況，第一為無論如何休息都無法緩解的疲勞，第二為合併其他症狀，如發燒、頭暈、體重變化劇烈等，就應儘速就醫，以便診斷治療。

家醫科醫師陳欣湄在其臉書表示，一名長期失眠的年輕女性到診間直呼疲累，原本以為女子是因沒睡好導致疲累，但她發現女子有B肝帶原，抽血得知，女子肝指數竟飆高到2000（一般肝指數上限為40U/L），因此立即請女子到腸胃科進一步追蹤治療。

至於如何區分疲勞是否因疾病產生，她表示，一般的疲勞可能因為缺乏睡眠、身體過度運動、長期壓力等原因造成，但若出現2種狀況，就需要正視是否因疾病產生，第一為無論怎樣休息都無法緩解的疲勞，第二為疲勞合併出現其他症狀。

她表示，正常的疲勞在適度休息後會改善不少，但疾病性疲勞，不論如何睡或休息，改善幅度都不大，此時就應儘速就醫檢查。

至於疲勞合併出現其他症狀，她表示，要注意4類狀況，包括慢性疲勞症候群、各類型貧血、甲狀腺低下、糖尿病。

1. 慢性疲勞症候群：主要症狀是疲勞，但可能出現其他症狀。

例如：肌肉痛、低燒、記憶力或注意力下降、喉嚨痛、淋巴結腫大等

2. 各種類型的貧血：因血液供氧能力降低，貧血者易有疲累感，可能合併頭暈、掉髮症狀；但有些貧血者無任何症狀。

3. 甲狀腺低下：甲狀腺負責身體代謝，若代謝下降就容易感覺疲倦。有些人會合併怕冷，頭髮粗燥、易落髮、體重增加等症狀。

4. 糖尿病：糖尿病嚴重時會合併三多症狀（吃多、喝多、尿多）