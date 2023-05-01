女星小禎（胡盈禎）2007年嫁給整形醫師李進良，走過不少風雨，但還是於2019年離婚，正式結束夫妻關係。愛開玩笑的她忍不住自嘲11年婚姻簡直是「歹戲拖棚」，不過2人依然是好友關係。近日，小禎分享與李進良過往趣事，透露前夫很愛說一些無傷大雅的小謊言，令她哭笑不得。

小禎過去在節目《今晚開讚吧》中提及兩人一起搭飛機時，當時小禎沒戴錶隨口問李進良現在幾點，李進良看了一下手錶回答：「現在是2點了」，但其實小禎前方就有個時鐘，她瞄了一眼發現不對勁反駁：「現在是12點啊」，於是後來又把李進良手錶確認時間是否有誤差。

豈料，李進良手上的錶也是12點，讓小禎不解又生氣問：「你幹嘛說謊啊！」沒想到李進良竟然回她一句：「說謊要從小事情上就要練習！」講完之後全場來賓都哄堂大笑，但小禎本人是超無奈，認為有些事情說謊若已經變成習慣，想改就會變得很困難。

李進良愛說小謊，令小禎相當無奈。(圖/今晚開讚吧YouTube)

事實上，李進良近日被爆曖昧31歲女星舒子晨曖昧，已和李進良離婚4年的小禎被問到前夫的緋聞，認為兩人都已經是單身，要怎麼經營感情世界，都是個人的自由，「真的不關我的事呀！兩人離婚後並未交惡，並以朋友相稱，還會因為相關的家庭事務聯繫彼此。