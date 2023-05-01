男星郭世倫多年前經常受邀擔任節目《康熙來了》的來賓，風光十月收入更高達百萬，但他卻因吸毒、婚變重創演藝事業，之後淡出螢光幕的他曾被拍到在墾丁擺攤，如今好友李易曬出先前出遊的合照時透露，郭世倫目前在宜蘭經營民宿。

李易上個月30日在臉書上發文分享日前出遊的大合照，文案則寫下「好多年沒有看到郭世綸，他現在經營的宜蘭包棟民宿非常的舒服，服務也很好，甚至有按摩放鬆可以預約，真的大推，也希望這個老朋友一切順利，平安，真的很開心看到你」感覺出來對這次住宿相當滿意。

然而，先前兩性作家女王到宜蘭度假時也是住在郭世倫所經營的民宿，當時她就曾發文介紹，並大讚民宿內提供的備品相當用心，之後更曬出與郭世倫的合照寫道：「遇到民宿老闆藝人郭世倫～合照一張。」照片中，郭世倫戴著黑色紳士帽，身穿白T恤和長褲，面帶笑容地看著鏡頭，氣色看起來不錯。

事實上，郭世倫曾是《可米小子》預備成員，後來成為節目《康熙來了》的常客，之後更將事業版圖拓展至主持與戲劇，巔峰時期月收入120萬，曾短暫的與蕭淑慎交往，但之後卻因呼麻導致演藝事業走下坡，還背債三千萬房債，前妻Nina還指控他5大罪狀，包括吸毒、家暴、簽賭、少給家用及疑似隱疾，如今的郭世倫雖已淡出演藝圈，但搖身成民宿老闆的他，發展看起來相當不錯。

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