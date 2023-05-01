新北市汐止區有民眾在八連路慈聖佛堂附近，發現有隻彌猴隨身抱著1隻1、2個月大的幼貓，在地上拖，拎，倒栽蔥，不願放開，小貓已經3天沒吃沒喝，非常虛弱。民眾將情況PO上臉書，疾呼：「小貓已經快不行了！」拜託有遇到的人，幫忙看好牠們，或想辦法丟很多水果食物給猴子，讓猴子放開小貓，就可以救下小貓。

新北市動保處表示，這隻獼猴已逗留一段時間，呼籲民眾切勿餵食，收拾好可食性垃圾，沒有食物來源，動物自然會離去。動保處今（1）日上午已會同里長勘查獼猴出沒處，並架設誘捕籠，如順利捕獲，再送往合適地點野放，民眾若拾獲該貓，請立即通報動保處協助救援收容。

當地里長於今天中午向動保處回報，里民發現該隻彌猴時已不見幼貓，該隻幼貓應已脫困。

動保處長楊淑方表示，根據彌猴的習性研判，母猴有育子的習性，可能因在育子階段幼猴夭折或走失，母猴便會將育子的習性轉嫁到其他與幼猴體型相近的小動物上；若為公猴，公猴也會有模仿母猴育子的舉動，或是因為好奇，將體型小的動物帶在身邊取樂，導致上述的情況發生。