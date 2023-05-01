根據衛福部調查，約11.6％高中職學生曾發生性行為，不少家長聽到青春期孩子談戀愛便感到緊張，心理師提醒，家長要與孩子建立能談性的關係，避免以教條禁止恐嚇。台北市衛生局則提供3招，期盼家長以正向態度與孩子對話。

根據衛生福利部國民健康署110年度青少年健康行為調查報告，約11.6％高中職學生曾發生性行為，國中學生則約1.4％。

芸光兒童與青少年性諮商中心執行長呂嘉惠心理師提醒，對於青春期孩子而言，要能掌控慾望，並清楚自己與他人的感覺，並非容易的事。家長面對孩子的性發展，與孩子建立能談性的關係最為重要。

她強調，家長以教條禁止恐嚇，反而會讓孩子在面對性與愛的困擾時，不願意找家人訴說。

台北市衛生局心理衛生科科長陳小燕則提出支持孩子的3招。第1招為確認安全，家長應關心並引導孩子說出對約會交往的想法，提醒雙方相處不該有被強迫或威脅利誘的感受。若發生違反意願的身體碰觸或約會暴力，應及時陪伴孩子報案或尋求專業協助。

第2招是傾聽陪伴，陳小燕表示，家長可以多傾聽孩子的戀愛困擾，也理解孩子對於戀愛的期待，讓小孩知道感情交往不等於發生性行為，更重要的是雙方互相支持、關心及成長。

第3招為學習尊重，陳小燕指出，與未滿16歲對象發生性行為，即使兩情相悅仍已觸法，家長應讓孩子明白交往過程清楚、適當地表達自己的身體界線，學習尊重並明白雙方都有拒絕的權利。

台北市衛生局呼籲，青少年處理感情尚未成熟，需要家長更多關心與陪伴，學習尊重自己和他人的身體界線，發展安全健康的情感關係。若民眾遇到情感相處或親子關係困擾，可至台北市心理諮商門診尋求專業協助。

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