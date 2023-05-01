摩斯漢堡「蔬菠厚培根牛肉堡」層次豐富且口感不膩，售價105元。（摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡母親節優惠活動，購買指定餐點送小卡。（摩斯漢堡提供）

時序邁入初夏，摩斯漢堡挑選當令時節食材，陸續推多款應景清爽新品，更針對五月的勞動節及母親節祭出一系列優惠，只要消費指定雙人餐就送感恩媽咪小卡，在卡片上寫下對媽媽的祝福與感謝送給辛勞的母親，闔家歡度母親節。

摩斯漢堡新品包括清爽美味的「和風蔬活牛肉堡」，嚴選澳洲和牛與紐西蘭草飼牛製成多汁肉排，搭配新鮮蕃茄片及萵苣生菜，帶出牛肉的鮮甜，再淋上主廚特製日式洋蔥和風醬，大口咬下，濃郁牛肉汁滿溢齒頰。「豚燒地瓜總匯沙拉」使用契作農場新鮮直送的萵苣、青生菜、蕃茄及高麗菜絲等做蔬菜盤，佐上台農57號香甜冰烤地瓜與薑燒豚肉片，入口滿是清脆，口感鹹香軟嫩的豬肉片，越嚼越香。

另外也主打「蔬菠厚培根牛肉堡」及「摘鮮綠蔬菠牛肉堡」。「蔬菠厚培根牛肉堡」選用紐西蘭天然飼牧自然牛入料成就可口內餡，配上厚切煙燻香煎培根、蕃茄、菠菜，層層堆疊在漢堡上，再以雪莉酒與美乃滋為基底，加入芥末籽，採黃金比例調製的雪莉芥末醬提升風味，豐滿餡料入口，飽足感十足。「摘鮮綠蔬菠牛肉堡」，整體清爽無負擔，更能品味得到蔬菜的高纖健康。此外，5月3日前安心取溫馨送會員搶先購，推蔬菠厚培根牛肉堡和大杯冰紅茶組雙套嚐鮮優惠，平均單套只要109元。

五一勞動節即將來臨，摩斯漢堡為廣大勞工加油打氣，推出眾多餐食促銷活動，還有摩斯咖啡「加一元多一件」，即日起至5月1日止，凡來店購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡加1元多1杯，即日起至5月15日止，摩斯漢堡除加碼推2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。MOS Order App「安心取溫馨送」則於5月1日止，推出大杯摩斯咖啡買一送一活動，即日起至5月15日止，超級大麥海洋珍珠堡及中杯摩斯咖啡組2套，原價240元，優惠價180元和大杯摩斯咖啡買三送一活動。

溫馨五月情，迎接媽媽節，摩斯漢堡5月10日至5月14日推「寵愛媽咪 傳情小卡」活動，消費者凡購買指定雙人餐，即可獲得感恩媽咪小卡，將對母親的感謝及祝福寫下，稍上禮物贈給媽咪，媽媽們收到卡片後，憑卡片截角可至各門市免費兌換MOS Café 中杯摩斯咖啡乙杯，讓這特別的日子溫馨加倍。

除此之外，摩斯漢堡也針對母親節推出「寵愛媽咪系列禮品」，安心取溫馨送獨享5大優惠，包括摩斯日式咖哩包20入組，優惠價1200元等。透過門市直接選購的「寵愛媽咪系列禮品」則推薦摩斯和風沙拉醬3入，優惠價200元、台灣米夾心餅及摩斯可可粉組，優惠價250元等，皆附贈提袋或禮袋乙個。