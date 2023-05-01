有鑒於身心障礙的弱勢學童親子外出參與休閒不動不易，新北市三重區公所連年舉辦「慢飛天使一日遊」公益活動，至今已邁入第9年，三重先嗇宮及各民間宗教單位、企業團體也公同響應，今（1）日帶領三重1130位身心障礙小朋友、父母及學校老師共同前往新竹六福村主題樂園一日遊。

三重區長王坤南表示，這項活動自2015年開始，至今進入第9年，公所與宗教團體、民間企業攜手，長期關注發展遲緩或有身心障礙弱勢孩童，這次共邀請三重區19所國中小與1所學齡前身障托育機構，一起搭乘遊覽車前往六福村樂園。王坤南也感謝六福村提供優惠門票，讓慢飛天使們都可以盡情在園內遊玩各項遊樂設施、觀賞園區內的各種野生動物。

三重先嗇宮也長期響應公益，董事長李乾龍表示，先嗇宮一直以來都秉持「取之於社會、回饋於社會」的理念，因此對於三重區內的各項福利設施、文化活動都積極推動給予支持，特別是關心特殊兒童的成長發展與獨居老人的照顧，也希望未來每年都能夠繼續落實與愛同行精神，帶著三重區學童出遊，不僅能讓小朋友們開心遊玩，也能減輕父母、師長的負擔。

這次活動組經費將近170萬元，除了先嗇宮及六福村的大力響應外，公所也感謝台明賓士愛心滿杯公益協會、愛山林建設開發股份有限公司、久年置地股份有限公司、新濠建設事業股份有限公司、耀動國際旅行社、蔡火石紀念文教基金會及王威元議員服務處等共同贊助。

三重區公所表示，希望藉此拋磚引玉帶動更多民間善心團體繼續支持一起推動社會弱勢照顧與關懷服務，讓三重區成為一個安居樂業，被愛充滿的城市。