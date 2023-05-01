針對媒體民調顯示44％民眾不支持非核家園，國民黨立委賴士葆1日指出，因為非核家園的另個代名詞就是用肺發電，肺癌就會因此提升，這是拿人民的命去發電，老百姓不能接受。至於經濟部長王美花稱，我國核電廠都是依法運轉到法定使用年限，也遇到民眾對核廢料處理有不同看法的實際面問題，他則批評王不懂經濟和國安。

王美花稍早赴立法院經濟委員會前受訪指出，我國核電廠包括核三廠在內，都是使用到法定期限，且核電在台灣仍有諸多意見不同，包括核廢料如何解決，她也舉核二廠為例，由於大家意見不同，核二乾貯設施無法興建，核二燃料棒就無法退出，這是很實際的問題。

賴士葆上午在立法院受訪指出，王美花的回答用白話文講就是「上位決定、政治決定」，底下的人只好配合，也顯示對方不懂經濟，也不了解國安。

賴士葆說，當前蔡英文所提的能源配比中綠能佔20％，現在才7％多，但前總統馬英九卸任時約5％，期間只增加1、2％，離20％還非常遠，且蔡政府主張50％燒天然氣、30％燒煤，但天然氣成本越來越高且風險大，要是海運被擋住，專家稱台灣本島的安全存量只有7天，情況相當緊急。

賴士葆指出，台灣面臨中國大陸威脅，兩岸可能爆發戰爭，假使有天台灣被封鎖，島上的民生物資、電、燃料進口有問題，會有其危險性，這才是經濟部要認真思考的地方，而民調顯示有一半民眾反對非核家園，因為非核家園的另個代名詞就是用肺發電，肺癌就會因此提升，這是拿人民的命去發電，老百姓不能接受。