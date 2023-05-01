大陸「五一」假期前，武商集團全國擴張首店「南昌武商MALL」開業首日迎來17萬客流量，單日銷售收入超過1700萬元（人民幣，下同），不僅展現出江西省超預期的奢侈品消費力，也印證高端消費品市場的復甦。大陸商務部預計，2023年大陸奢侈品市場規模將達到7500億元，年增率達20％以上。

武商集團有關負責人預測，未來隨著大陸中產收入人群規模持續擴大和年輕人消費觀念的轉變，中國奢侈品市場還將快速發展。其中潛力最大的便是像南昌這樣正在發力提升首位度的省會城市和新一線城市。

南昌武商MALL護膚彩妝奢品CPB肌膚之鑰專櫃銷售人員說，「萬萬沒想到，我們品牌在南昌這樣量級的城市，一天能賣過百萬，打破了開業日全國紀錄。」而頂級名錶品牌積家（Jaeger-LeCoultre）專櫃也是人多到站不下，有消費者更豪擲52.8萬拿下一支手錶。另外像是QEELIN、赫蓮娜、TOMFORD、梵克雅寶香氛均創下國內開業日業績新高。

根據貝恩諮詢發佈的《2022年中國奢侈品市場報告》顯示，2023年隨著大陸市場的復甦，商場客流量和消費者信心迎來反彈，高端消費品市場會重新走上正軌，預計銷售額將在2023年的年中重回到2021年的水準。大陸商務部數據也顯示，預計2023年奢侈品市場規模將達到7500億元，年增率20％以上。