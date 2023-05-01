北愛爾蘭一頭黃金獵犬日前被前主人拋棄，來到新家後突然脫逃，自己走了27天、行經40英里（約64公里）回到拋棄他的前主人家。

綜合北愛爾蘭媒體「Belfast Live」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，黃金獵犬庫柏（Cooper）被前主人拋棄後轉入犬舍，3月被新主人、攝影師弗萊明（Nigel Fleming）領養。弗萊明說，他希望為同樣是黃金獵犬的狗女兒茉莉（Molly）找個伴，在犬舍遇到相處得來的庫柏兄弟檔，由於家裡容納不下3隻黃金獵犬，最後他丟擲銅板，決定帶走庫柏。

4月1日，弗萊明開車載著茉莉及庫柏首度一同出外放風，他說當他準備讓狗寶貝們下車時，庫柏突然縱身一躍跳出去，一溜煙就不見了，他完全追趕不上，他因此找上慈善機構「Lost Paws」協尋。

在大批人馬協助搜索後，27天後終於傳來庫柏的消息，有人在北愛中部的托伯莫爾（Tobermore）村目擊到庫柏，這裡正是棄養庫柏的前主人家。

Golden Retriever walks 40 miles over 27 days back to former owners https://t.co/XmWa6qn2NG pic.twitter.com/kaN1lYeYv7 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2023

庫柏最終終於回到弗萊明的懷抱，Lost Paws估算指出，從弗萊明所在的鄧甘農（Dungannon）鎮到托伯莫爾村，27天來庫柏一共行經逾40英里，在沒有人類餵養的情況下獨自穿越偏僻樹林、主要道路，回到前主人家，沒有人知道牠到底怎麼辦到的。

Rescue dog Cooper the Golden Retriever has lived a movie-plot life that few could believe@jillybeattie https://t.co/6D7lShJQeP — Irish Star US (@IrishStarUS) April 29, 2023

Lost Paws發言人說：「庫柏是聰明的男孩，本能帶領牠回到牠熟悉的地方，我永遠不知道牠如何辦到的，沒有食物、沒有避難處、沒有協助，只有頑強的意志及令人難以置信的鼻子。」

庫柏回家後弗萊明如釋重負，他說27天來庫柏瘦了很多，現在需要補補身子，不過他也採取了一些額外的防護措施，避免庫柏再度出走。