北愛爾蘭一頭黃金獵犬日前被前主人拋棄，來到新家後突然脫逃，自己走了27天、行經40英里（約64公里）回到拋棄他的前主人家。

綜合北愛爾蘭媒體「Belfast Live」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，黃金獵犬庫柏（Cooper）被前主人拋棄後轉入犬舍，3月被新主人、攝影師弗萊明（Nigel Fleming）領養。弗萊明說，他希望為同樣是黃金獵犬的狗女兒茉莉（Molly）找個伴，在犬舍遇到相處得來的庫柏兄弟檔，由於家裡容納不下3隻黃金獵犬，最後他丟擲銅板，決定帶走庫柏。

4月1日，弗萊明開車載著茉莉及庫柏首度一同出外放風，他說當他準備讓狗寶貝們下車時，庫柏突然縱身一躍跳出去，一溜煙就不見了，他完全追趕不上，他因此找上慈善機構「Lost Paws」協尋。

在大批人馬協助搜索後，27天後終於傳來庫柏的消息，有人在北愛中部的托伯莫爾（Tobermore）村目擊到庫柏，這裡正是棄養庫柏的前主人家。

庫柏最終終於回到弗萊明的懷抱，Lost Paws估算指出，從弗萊明所在的鄧甘農（Dungannon）鎮到托伯莫爾村，27天來庫柏一共行經逾40英里，在沒有人類餵養的情況下獨自穿越偏僻樹林、主要道路，回到前主人家，沒有人知道牠到底怎麼辦到的。

Lost Paws發言人說：「庫柏是聰明的男孩，本能帶領牠回到牠熟悉的地方，我永遠不知道牠如何辦到的，沒有食物、沒有避難處、沒有協助，只有頑強的意志及令人難以置信的鼻子。」

庫柏回家後弗萊明如釋重負，他說27天來庫柏瘦了很多，現在需要補補身子，不過他也採取了一些額外的防護措施，避免庫柏再度出走。

文章來源：Golden Retriever escapes from new home and walks 40 miles over 27 days back to former owners who got rid of him
文章來源：Rescue dog Cooper's 40 mile solo walk back to the home he was forced to leave
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