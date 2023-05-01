鑒於日前美國媒體CNN報導稱台灣交通如「行人地獄」，為維護行人通行安全，台北市警察局交通大隊配執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，1日針對行人多事故路口同步執行，加強取締「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、 標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」等違規行為。

交大大隊長陳勇華說明，交通部已於3月31日修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，罰鍰金額一律按法定最高額3600元處罰；另立法院今年4月14日三讀通過條例修正案，調整上述條文罰鍰金額上限為6000元，預計今年第3季實施。

陳勇華指出，為維護行人通行安全，台北市政府成立「行人安全友善計畫專案小組」，警察局並制定2023年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫，針對「車輛不停讓行人」等4項違規項目加強執法， 統計今年3月22日至4月30日止取締計3萬7088件，較去年同期9409件，增加34％。

陳勇華強調，「執法只是手段，安全才是我們的目地。」望藉由強力執法手段，並透過各媒體、社群網路等管道及利用民眾集會時機， 加強宣導用路人遵守「路權」及「路口慢看停」等觀念，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人，以強化行人路權及民眾守法觀念，降低事故發生，確保自身及他人安全。