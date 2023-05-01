板橋區湳仔溝經過新北市政府水利局整治及優化下，現已蛻變成一個具有生態多樣性的生態新樂園，尤其是蝴蝶的種類有大鳳蝶、白粉蝶與藍灰蝶等蝶類，已記錄到5科14種，相較於去年9月份增加40％，春暖花開，正適合前往一邊欣賞生態美景，一邊找尋飛舞在花叢中的生態小精靈們。

水利局長宋德仁表示，近年來在湳仔溝，礫間處理場旁沉澱池與大觀橋上下游，採用打造蜿蜒河道積極手段，已大幅改善湳仔溝的水域流況，同時在河道內栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造自然景觀、復甦湳仔溝的生態。由此可見，綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，是吸引蝴蝶前來停棲的主要原因。

台北市野鳥學會說明，最佳賞蝶月份為5月至8月中旬，氣溫約25度至28度左右，風速偏小，且鄰近有蜜源植物或寄主植物時，蝴蝶出現的機率會較高。湳仔溝常見的蜜源植物有大花咸豐草、馬纓丹及黃花酢漿草等植物，它們提供蝴蝶成蟲所需糧食，主要散布在水道岸邊附近，如藍灰蝶為了吸食花蜜，會停歇在黃花酢漿草上。

寄主植物幼芽嫩葉提供幼蟲成長所需的營養，像馬利筋是金斑蝶的寄主植物，在湳仔溝的水道沿岸可以發現馬利筋綻放盛開的花苞，有機會看見母蝶在花叢中產卵，見證蝶類繁衍後代的珍貴時刻。

宋德仁說，想賞蝶不必千里迢迢跑到深山裡，市民朋友只須前往板橋賞蝶秘境湳仔溝，並且用一顆安靜、守候的心，放慢腳步行走在滿是綠意盎然的河道旁，就有機會發現湳仔溝最美的生態小精靈們。