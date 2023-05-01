每個人表現愛意的方式不同，有些人對心儀對象噓寒問暖，不斷獻殷勤，不過也有些人因為不懂得表達愛意，會故意刁難、欺負對方吸引注意，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座男很幼稚，明明喜歡對方，卻動不動就捉弄人家，只為了讓彼此有互動的機會。

▍水瓶座

水瓶男活潑好動，表達感情的方式卻出乎意料的含蓄，經常不按牌理出牌的他們一旦喜歡上一個人，就會故意找對方麻煩，小小的捉弄一下，為的就是不想跟其他追求者一樣，若是分寸拿捏到位，很可能會事半功倍，但如果用力過猛，反而會弄巧成拙。

▍獅子座

獅子男是典型的大男人主義者，要愛面子的他們親口告白，簡直是要他們的命，為了吸引對方注意，他們會用別出心裁、不落俗套的方式，設計一些惡作劇來捉弄心儀對象，在不傷大雅的前提下增加彼此互動的機會。

▍雙子座

古靈精怪的雙子男認為，開門見山地向心儀對象告白很俗套無趣，倒不如想點新奇的點子拉近彼此距離，尤其是設計陷害路線，透過瞬間嚇到對方的方式，讓人留下深刻印象。