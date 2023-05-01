台南今年久旱不雨，又大陸禁止台灣鳳梨、虱目魚等農漁產品進口，內憂外患衝擊農漁產品產銷。台南市政府農業局今天於市議會進行專案報告，議員批整體產銷概況「只產未銷」，質疑農業局未積極輔導農民拓展外銷通路，面對乾旱也未及早因應。

市議員郭鴻儀說，台南鳳梨外銷量僅占不到1％，他認為，市府應該再更積極將鳳梨推展到國外，幫助農民找市場通路，而目前也因乾旱造成竹筍產量出不來，即使北部市場拍賣價格好也沒用，市府應該提出補助措施；蔡育輝則說，台灣人要有志氣，把品質、銷路做好最重要，不要什麼事都怪大陸。

陳怡珍、朱正軒則關心台南芒果產量占全國5成，今年乾旱缺水，農民反映灌溉有困難，也造成芒果果實長不大、後續產量也值得關注，要求農業局須及早做好因應。許至椿則質疑漁電共生，除了漁產數量受影響，品質也會受影響。

面對議員質疑鳳梨產銷，農業局長李建裕說，台南鳳梨目前外銷約600公噸，台南鳳梨多以內銷為主，因此，今年鳳梨價格平穩也沒有滯銷問題；接下來芒果結實率仍待觀察，但因為缺水關係，可能會有果實較小的問題。至於外銷作為，他舉東京國際食品展為例，積極洽談媒合國外通路，輔導加工品開發、包裝改善、採洽、國際認證等，打進國外市場通路等。