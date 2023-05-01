新北特校學校學生黃清棣作品用色大膽，色彩豐富。（新北市教育局提供）

就讀新北特殊教育學校高中部一年級的黃清棣，是一位智能障礙與自閉症學生，畫作在國內比賽獲獎無數，更榮獲「國際香港稀奇動物繪畫比賽」季軍，新北市立特殊教育學校即日起至5月12日，在校內美術館展出他以海洋生物、非洲大草原、可愛動物為主題的畫作，共展出15件畫作及8件捏塑作品。

開幕茶會當天邀請國立台北教育大學特教系鄒小蘭教授、李乙明退休教授蒞臨指導，教授們讚譽作品有梵谷大師的風格，對於小畫家清棣充滿生命力、色彩豐富的畫作感到驚艷。

黃清棣媽媽發現他對繪畫的天份後，想送到畫室學畫卻因為他的特教特質屢遭拒絕，直到小學三年級，遇見肯定兒子創作熱忱和天賦的恩師程紫翎。學畫的過程中，因自閉症特質的限制，黃清棣堅持只畫重複性的動物，抗拒老師的指導。經過紫翎老師耐心的啟發與磨合，適時的調整教學步驟，才漸漸的能用繪畫及肢體語言表現出屬於自己的想法，進而挑戰從未接觸過的媒材和技巧，更在國中通過藝術才能資優鑑定。

雖黃清棣完成每件作品都需要比一般人耗費加倍的時間，但連續畫上6小時都不會嫌累。他的創作動能驅使他在家裡挖掘沙發海綿、翻找家裡的櫃子，尋找任何類似顏料和黏土等的東西來組裝自己的作品。

新北特殊教育學校校長洪雅玲表示，每位學生都是上天的創作，生命本是一份祝福，身為教育工作者都有一雙美的眼睛，看見學生優勢讓天賦自由。透過清棣的故事，激發家長師長們更努力發掘其他學生的潛能。

教育局長張明文指出，教育局致力於提供特教學生多元化教育服務，爭取教育部國教署「雙重特殊需求學生」發掘與輔導方案補助，111學年度15校申請，根據學生個別需求，實施差異化課程，擴展特殊教育學生優勢能力，落實「發展學生優勢」的教育理念，打造更友善、更包容的教育環境，為每個孩子開啟自信自立的大門。