從2018年美中貿易戰開始，美國與大陸關係持續惡化，已經跌到兩國外交關係正常化以來的新低點，亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣警告，美中緊張的局勢將破壞自由貿易、亞太地區的經濟復甦，甚至影響到全球對抗氣候暖化的行動。

綜合外媒報導，淺川雅嗣就全球貿易與跨國經濟角度分析美中關係不佳的衝擊，「需要不斷反對任何形式的保護主義，貿易中斷是一個長期問題，現在各國加強供應鏈自主的行動，被認為應優先於更緊迫的問題，例如向淨零碳排的過渡。」

淺川雅嗣進一步指出，美國與大陸兩個主要經濟體不和睦，長期以來會加劇貿易不確定性，可能打亂整個亞太地區的經濟活動，進而衝擊消費者和企業信心，甚至減少消費。

淺川雅嗣認為，即使美國和大陸的一舉一動都會牽涉對方的消長，但緊張的地緣政治局勢正在破壞亞太地區的穩定，長期經驗顯示，政治穩定與安全是和平、繁榮的重要基礎。

報導提到，華盛頓接連推出的經濟措施，主要目標是促進美國就業與製造業發展，進而降低對大陸企業的依賴，大陸則將貿易武器化，透過經濟威脅來回應美國，甚至是澳洲、加拿大和南韓等國的政治爭議。

亞洲開發銀行成立於1966年，屬於亞太地區的政府之間金融機構，其目的是為了促進亞洲經濟與社會的發展，藉由提供貸款、技術援助、捐贈及股權投資，協助會員國與合作夥伴之經濟及社會發展，目前有66個會員國，台灣是創始會員國之一。