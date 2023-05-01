花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔去年因酒駕駕照被吊銷，今年3月又因酒駕傷及路人且事後還涉嫌肇逃，全案經花蓮檢方偵查終結，將依法提起公訴，更因其5年再犯，請法官加重其刑。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔去年因酒駕，駕照被吊銷，今年3月又因酒駕傷及路人，事後還涉嫌肇逃，最後警方在某喪家逮到人，對其實施酒測值高達1.24mg／L，全案經花蓮檢方偵查終結，將依法提起公訴，更因其5年再犯，請法官加重其刑。

39歲賴偉翔是本屆秀林鄉新科代表，今年3月13日晚間喝酒，明知隔天已達不能安全駕駛程度，上午仍開車沿秀林鄉秀林村民享路北往南行駛，行經一戶民宅前，車子右後照鏡不慎擦撞路人高姓女子，造成高女跌倒、後背挫傷、左側膝蓋受傷及下肢裂傷，經救護車送醫院治療無礙，不過警方獲報趕抵現場，沒見到車禍人車，後經循線調查發現賴疑涉肇事逃逸。

警方調閱沿線監視器後，事發通天上午在某喪宅內發現賴男及肇事車輛，且車子右後視鏡已斷裂，前保桿右側有擦痕，經實施酒測，其酒測值高達1.24mg／L，高女酒測值0。賴男事後向警方坦承，「感覺當時車子撞到東西」，訊後被依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸，移送花蓮地檢署偵辦，檢方訊後認為事證明確，諭知被告請回。

花蓮地檢署今宣告全案偵查終結，將依涉犯刑法酒醉駕車、肇事逃逸等罪嫌提起公訴，不過去年他因酒駕涉犯公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月，同年8月22日易科罰金執行完畢，5年內卻故意再犯，為累犯，檢方請法官加重其刑。

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