英國國王查爾斯三世5月6日加冕正式登基，坎特伯雷大主教辦公室透露了關於加冕典禮的儀式細節，並把加冕禮描述為「反映當代社會的基督教禮拜方式」。

綜合美聯社和美國之音報導，坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）發布聲明表示，「這一儀式包含反映我們當代社會多樣性的新元素」，除了佛教徒、印度教徒、猶太教徒、穆斯林和錫克教徒的領導人將出席加冕禮，儀式還將首次包括女主教，以及使用威爾士語、蘇格蘭蓋爾語和愛爾蘭蓋爾語以及英語演唱的讚美詩和祈禱文。

據報導指稱，這場加冕典禮反映出，查爾斯正努力向外界表明，相對其母英女王伊莉莎白二世70年前的加冕典禮，甚至擁有1000年歷史的歷代君主加冕禮，其加冕禮更具多樣性。雖然英國國王是英格蘭教會的最高統治者，但據英國最新的人口普查顯示，只有不到一半的人口稱自己是基督徒。

另外，典禮還將包括許多歷史元素，以強調幾個世紀以來權力傳遞給新國王和王后的古老傳統。儀式最神聖的部分，是坎特伯雷大主教將用「恩膏」塗抹國王，意指讓國王神聖化，與臣民區分開來。屆時，查爾斯將被屏幕遮住，除少數高級神職人員外，電視上或修道院裡的大多數人都看不到「恩膏」。

一位不願透露姓名的蘭貝斯宮（Lambeth Palace）發言人說，「當加冕椅周圍的屏風被移除時，國王就會向我們所有人展示，他肩負著為上帝服務和為人民服務的責任。」

與此同時，在反映英國宗教格局變化的另一項創新中，來自印度教、猶太教、伊斯蘭教和錫克教傳統的上議院成員，將向國王贈送沒有明確基督教象徵意義的物品。

查爾斯加冕後，貴族的傳統敬意將被「人民的敬意」所取代，屆時將邀請修道院裡的人和電視上的觀眾確認他們對國王的效忠。英國王后卡米拉將以類似於1937年伊麗莎白女王的方式受膏。然而，卡米拉的受膏不會隱藏在屏風後面。

據報，查爾斯在加冕儀式後，將乘坐金馬車出發前往倫敦街頭遊行，信仰團體的領袖和代表也將齊聲致辭。