蔡英文總統（右）、行政院長陳建仁（左）1日連袂出席「2023地方創生論壇暨展覽市集」。（陳怡誠攝）

政府推動青年返鄉，蔡英文總統今天表示，希望青年帶動風潮，讓更多年輕人投入地方創生，並承諾，政府會做「協助的齒輪」「我們不會讓大家孤單」。國發會也已推出一系列計畫，串接地方的人脈，提供中央、地方各部會的豐富資源，讓年輕人勇敢實現想法，一起返鄉做地方創生，為地方創造生機。

蔡英文今天上午與行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫等人一同出席「2023地方創生論壇暨展覽市集」，首先觀賞樂團表演及「青年培力工作站紀實影片」，隨後參訪文創大街上的「植物廢店有限公司」等市集，以及北向製菸工廠內的「台南後壁俗女村電力讚」等展區。

蔡英文在陳建仁之後致詞表示，她從陳建仁致詞時的神態可以看出，他非常沉浸在地方創生的工作，「請大家放心，政府非常支持地方創生」。而她自己在還沒擔任總統前，就非常關心地方創生的發展。

她說，在她的第一個任期，就決定要大力推動地方創生，在賴清德副總統擔任行政院長任內，就開始推動相關計畫，之後的每一任行政院長也都給予支持。經過大家努力，地方創生的成果，在台灣各地開花，也成為台日之間交流、合作的新典範。

現場播放的影片中有4位青年代表，分別來自原鄉、客庄、離島等地，在不同領域推動地方創生，蔡英文指出，這些青年不僅深具代表性，也帶動地方新一輪的發展。其中一位代表邱星崴，她認識很久了，在苗栗南庄，不只經營年輕人的據點，還在南庄創造了「幸福巴士」，解決長輩的交通問題，也吸引更多的觀光客。

她說，邱星崴跟很多投入地方創生的好朋友一樣，他們不改其志，全心全意，從年輕時就投入到現在，令人感動，也希望他們繼續帶動風潮，讓更多年輕人投入地方創生，政府一定會盡全力給大家支持。

今天現場還有台南七股「漁鄉文化」、馬祖「島之島」團隊、新竹「見域工作室」及新北坪林「臺灣藍鵲茶」等青年代表，蔡英文表示，很高興看到越來越多年輕朋友，投入地方創生的行列。他們做的內容都不一樣，但是出發點都很簡單，就是改變台灣，從家鄉開始。「自己的家鄉往前走一步，台灣就往前成為更好的國家」。

她也透露，邱星崴曾經寫一封信給她，內容提到很多台灣推動地方創生應該要改進的地方，也提到許多返鄉年輕人的困境。看完信之後，她覺得很有道理也很動人，所以將信轉交給國發會龔明鑫主委，請國發會要拿出辦法，幫助返鄉的年輕人。

蔡英文形容現場所有青年代表都是地方上「創意的引擎」，並承諾，政府會做「協助的齒輪」，陪伴大家改變心愛的家鄉，「我們不會讓大家孤單。從剛才陳院長的致詞內容可見，政府對地方創生是非常熱情的投入」。國發會也已推出一系列計畫，串接地方的人脈，提供中央、地方各部會的豐富資源，讓年輕人勇敢實現想法，一起返鄉做地方創生，為地方創造生機。