歌手徐佳瑩2018年結婚，2020年生下兒子，後來又生下女兒，由於疫情和懷孕的關係，讓她很久沒到大陸演出，於是日前參加在濟南舉辦的「麥田音樂節」時，一出場就興奮大喊：「我回來上班了！我不會再生孩子了！」笑翻全場。

徐佳瑩29日參加「麥田音樂節」，不僅演唱多首膾炙人口的歌曲，現場歌迷一同大合唱也令她很感動，隔了這麼久的時間才見面，她在Talking時揮手大喊：「真的太久太久太久沒見，好想哭喔，太久沒看到你們了！我回來上班了！我不會再生孩子了！」讓全場粉絲嗨翻。

而徐佳瑩宣布「封肚」的片段在網路上立刻引發話題，許多粉絲紛紛敲碗大陸的巡迴演唱會，「巡演是不是該來了」、「演唱會演唱會演唱會」、「不再生孩子實在太好笑了」、「還好是封肚不是封麥」，她也在微博上發文表達孕後開唱的心情，「今天晚上你們把我撩成少女，開口閉口都以為自己還是少女，事後有點害臊…舞台的魔力有這麼大嗎？有的！加上你們，我們在音樂的世界裡無敵。」

事實上，徐佳瑩在2016年參加歌唱節目《我是歌手》第4季後，就在大陸擁有超高人氣，甚至微博帳號累積5百多萬粉絲關注，如今再重回舞台不僅讓她很興奮，她搞笑的承諾也讓逗樂所有歌迷。