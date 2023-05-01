《邪厄》製作團隊公布拍攝期間發生的神秘事件。（CATCHPLAY提供）

《邪厄》恐怖租屋超邪門內幕公開。（CATCHPLAY提供）

2023票房冠軍泰國電影《邪厄》，由泰國鬼片教父索分沙達菲斯執導，再度挑戰觀眾恐懼極限，揭開租屋邪門內幕，泰國上映迄今爭霸四周冠軍票房寶座，打敗《超級瑪利歐兄弟電影版》與《捍衛任務4》，《邪厄》將於5月12日在台上映。今日釋出電影《邪厄》主視覺海報，一樁伴隨邪教厄咒的駭人租屋事件，詭異房客凌晨四點的誦咒儀式與血跡神秘符號，以及恐怖祭祀儀式的巫蠱邪術，即將揭密！今日亦同步釋出《邪厄》邪靈木偶款海報，一尊泰國木製詭異玩偶坐立在神秘三角圖騰神壇前，令人看了毛骨悚然，片商更在官方社群舉辦兩款海報的恐怖票選活動，引起網友一波討論熱潮，直呼：「木偶款超邪門！」、「光是這個木偶就覺得陰森！」

電影《邪厄》除了日前釋出預告中令人不寒而慄的邪咒與恐怖租屋事件，也充滿許多詭異的物品，製作團隊日前公布拍攝期間發生許多無法解釋的神秘事件，其中包含了海報中的邪靈木偶，當開始拍攝木偶的橋段時，在場的工作人員開始有身體不適的症狀，最後拍攝完畢將木偶送回，不適的症狀才消失。另外一件離奇的事件是電影中小女孩抱著的洋娃娃玩偶，製作團隊在拍攝期間的夜晚聽見了詭異的女孩笑聲，但是房間內並無任何人，僅有那一個洋娃娃。女主角尼塔莎吉拉尤吉恩更透露：「拍攝期間大家都不敢碰這些玩偶，太可怕了！」

電影《邪厄》描述小寧和科文是一對恩愛的夫妻，兩人育有一女瑩瑩。某天，夫妻倆決定從搬家至公寓，並將原住處出租給一位年邁的退休醫生（彭帕克 飾）及他的女兒。房子出租後，小寧接獲鄰居投訴房子每到半夜都會傳來奇怪的聲音，科文也開始出現詭異的行為，瑩瑩更遭受一股邪惡力量的威脅。究竟這對房客的來歷為何？為了逃出恐懼，小寧將不惜一切代價尋找真相。電影《邪厄》即將於5月12日在台上映。

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