好市多（Costco）販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，受到許多民眾喜愛，近日卻遭驗出A肝病毒引起恐慌，不過國民黨立委王鴻薇今（1）日爆料，這批有問題的冷凍莓果，美國早在今年3月就已發出通報，沒想到業者竟持續販售，怒批食藥署身為主管機關卻未發出消費警訊，也沒針對企業進行查核或封存，將請相關單位調查是否有失職的疑慮。

王鴻薇今日在臉書表示，有問題的莓果在2022年進口來台，貨源為墨西哥的下加州，但該批莓果早在全美造成8例個案，且其中還有2人住院！

王鴻薇透露，根據消基會的資料顯示，美國今年3月就已針對相關冷凍莓果發出通報，好市多早該依照食品安全衛生管理法的相關規定進行處理，但最後卻把有問題的產品賣到消費者手上，應負起相關責任，依法受罰賠償受害民眾。

此外，王鴻薇指出，食藥署身為主管機關，也未依照食品安全衛生管理法和消費者保護法相關法條依法發出消費警訊，更未對企業進行行政查核或封存，導致消費者吃進有風險的產品，將請相關單位調查是否有失職的疑慮。