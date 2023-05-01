台中傳高中生遭同學痛扁霸凌事件！某高二張姓男學生4月21日晚間被同校女學生設局約到潭子石牌公園見面，遭6名同學包圍，其中3人更拿棒球棍毆打張生，當晚家長即帶孩子驗傷並報警提告，警方受理偵辦中；對此校方表示，已召開學生獎懲委員會，嚴懲首謀學生，並持續對受害的張生進行關懷與心理輔導，也加強校內法制宣導，避免再有類似事件發生。

據悉受害張姓男學生上月與前女友分手，遭林姓男學生不滿，因而由鄭姓女學生出面邀約他在4月21日到潭子石牌公園相見，林姓男生則夥同已休學嚴姓、尤姓，以及仍在學的林姓和鄭姓女同學，及一名他校的張姓男高中生一起見面；林姓男學生則和其他兩名男高中生一起拿棒球棍或徒手打張姓男學生，造成張男臀部受傷。

當晚張姓男學生在家長陪同下完成驗傷及報警，4月22日並未到校，家長通知校方，學校即啟動校安通報，並展開調查以及受害學生關懷輔導，4月24日也將所有涉案學生及家長召集到校，當面對張生及其家長道歉，並召開學生獎懲委員會，嚴徵施暴的學生，唯張姓男學生因身心受創迄今未到校上課且在4月30日再向台中市議員江和樹陳情。

校方表示，將持續對張生進行關懷及心理輔導，並將在校內加強宣導法制觀念，該校強調，校方透過導師、輔導室以及[email protected]申訴管道，期盼學生有任何情緒或紛爭時可以直接申訴溝通，也避免再有類似暴力事件發生。

市議員江和樹今（5月1日）召開記者會，直批「台中市教育環境真的出了問題！」，唯受害張姓學生及家長都未出面，教育局則回應，4月22日已獲校方校安通報，事件的相關詳細事證靜候警方調查。教育局也重申絕不容許校園暴力及霸凌行為，也會持續加強防制校園霸凌的宣導工作。

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