眼鏡凱門鱷爬上圳溝草叢曬太陽，眼尖民眾發現報警。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里消防人員捕獲在圳溝出沒的眼鏡凱門鱷，縣府農業處人員已將鱷魚帶回安置。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里圳溝有鱷魚！ 40公分眼鏡凱門鱷疑遭棄養，縣府帶回安置。

南投縣埔里鎮民眾前天行經媽祖廟，赫見附近圳溝草叢有一隻眼鏡凱門鱷，嚇得打電話報案，埔里消防分隊獲報，迅速緝捕該鱷魚，基於安全以膠帶纏住鱷魚喙部，避免鱷魚發狂咬人，該鱷魚身軀長約40公分，懷疑可能遭民眾棄養。南投縣農業處1日將鱷魚帶回安置，將媒合相關動物收容單位幫忙收養。

根據屏東科技大學野生動物收容中心資料顯示，眼鏡凱門鱷原產於中南美洲，通常棲息於森林、沼澤、河流和湖泊，只要水深足以完全淹沒牠，適應力極強，可居住在鹹淡水域，偶爾離開水池曬陽光，或尋找食物、築巢，是目前數量為多的鱷魚，該鱷魚在台灣通常因走私、非法飼養或棄養而遭收容。

縣府農業處表示，前天、4月29日接獲埔里消防分隊通報，指稱在埔里鎮媽祖廟附近圳溝捕獲一隻鱷魚，他們今天派員將鱷魚帶回安置，將媒合相關動物收容單位幫忙收養，該隻鱷魚身軀長約40公分，應該與去年3月在向善里茭白筍田發現1大1小的鱷魚是不同隻。

據了解，埔里鎮茭白筍田發現2隻鱷魚，大的長約150公分、小的長約70公分，除了縣府農業處多次派員前往捕捉，都無功而返，同時也有很多組人前往捕撈，田裡的兩隻鱷魚疑似已經被民眾抓走了，如今不知去向，地主強調已經很久沒看過那兩隻鱷魚。