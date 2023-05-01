高雄一年一度的「乘風而騎」單車活動，首場即將在5月13日於岡山登場，高市府觀光局邀請喜愛單車運動的民眾一起來騎單車、看飛機、吃滷味，順遊限定版「2023籮筐小趕集」活動，「乘風而騎」遊程內容豐富有趣，適合大小朋友騎車遊岡山，品嚐在地美食感受百年魅力。

高市府觀光局長高閔琳局長表示，乘風而騎單車遊活動辦理多年，以低碳旅遊方式，結合在地人文、歷史、美食、手作體驗，深受許多市民喜愛。今年首場乘風而騎活動結合岡山百年傳統文化的籮筐會，在5月13日當天邀請民眾朋友騎上單車去趕集，並結合觀光工廠20周年，帶大家到台灣第一間滷味觀光工廠「台灣滷味博物館」吃美食。

乘風而騎單車遊活遊程，除了帶民眾體驗籮筐會和「岡山三寶」豆瓣醬、蜂蜜、羊肉之外，空軍也是岡山的一大特色，此次活動以航空教育展示館為集結主場地，該處展示許多空軍珍貴軍機、飛彈武器及航太知識，沿途還會經過日治時期日本海軍航空隊高級飛行員的宿舍群「醒村」，透過單車領騎解說介紹空軍的故事，讓遊客更認識岡山在地文化。

遊程沿著阿公店溪自行車道悠閒騎往典寶溪滯洪池，帶著大家參加「2023籮筐小趕集」活動，由森山市集、草木森花之市攜手策畫，以傳統趕集文化的竹藝品、百貨、特產等元素結合岡山在地的特色，轉化為創意、物產、手作，搭配南台灣各處手作職人、料理人、各行各業創意家，帶來不同以往的籮筐會外會。