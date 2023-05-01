大陸駐日大使吳江浩4月28日於日本記者俱樂部發言指稱，「台灣有事就是日本有事」的說法將使日本人民被帶入火坑，外交部今天表示，吳江浩罔顧事實、顛倒是非、蓄意恐嚇台灣及日本的發言，外交部予以嚴正駁斥。也呼籲中國回歸理性自制的態度，即刻停止一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為。

外交部發言人劉永健表示，台灣與日本同屬自由民主陣營國家，雙方基於共同理念及價值，建立緊密友好的夥伴關係，是維繫印太區域和平穩定的良善力量。

他說，台日共同面臨中國在台海、東海及南海軍事擴張的重大威脅，以及中國頻繁在台日周邊區域軍演，軍機及軍艦不斷跨越海峽中線並騷擾我國及日本的防空識別區及專屬經濟海域，「台灣有事等同日本有事」已經是再清楚簡單不過的事實，也反應兩國對於中國威脅擴張的高度關切。

外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的事實，更是台海兩岸長年現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部也嚴正呼籲中國回歸理性自制的態度，即刻停止荒謬的言論及一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為。台灣作為負責任的印太地區成員，今後也將持續與包括日本在內的理念相近國家合作，共同遏止威權主義的擴張與侵略。