土耳其總統艾爾段今天表示，土耳其國家情報局（MIT）已在敘利亞擊斃激進組織伊斯蘭國（IS）首腦阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希。

路透社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接受土耳其廣播電視公司（TRT）訪問時表示：「此人昨天遭到殲滅，這是土耳其國家情報機構在敘利亞行動的一環。」

艾爾段表示，土耳其情報機構追緝阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）已有很長一段時間。

敘利亞當地安全消息人士表示，土國在敘利亞北部堅達里斯鎮（Jandaris）展開突襲阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希行動。這座城鎮在土國支持的叛軍組織控制之下，2月6日土敘強震時，成了災情慘重的地區之一。

敘北獲土耳其支持的敘利亞國民軍（Syrian National Army）尚未發布任何評論。

居民表示，堅達里斯鎮昨晚開始爆發衝突，持續一小時後，居民聽到巨大爆炸聲響。之後安全部隊封鎖這個地區，禁止任何人進入。

居民告訴法新社，這場行動鎖定用來充當伊斯蘭學校的一處廢棄農場。

伊斯蘭國前首腦庫雷希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）在敘利亞南部遭擊斃後，伊斯蘭國2022年11月選出阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希為領袖。

2014年，伊斯蘭國接管伊拉克和敘利亞大片地區，時任領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）甚至宣布建立名為「哈里發國」的伊斯蘭政權。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120501