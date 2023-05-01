鴻海創辦人郭台銘表態爭取參與國民黨徵召參選2024總統，他日前批評民進黨將非核家園當神主牌，「你們要投給它我也沒有辦法，那你就生個肺癌好了」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日表示遺憾，認為討論公共政策時不該詛咒他人生病，盼郭台銘能檢討，若能民進黨支持者道歉、跟國人清楚說明，是比較好的作法。

民進黨立法院黨團上午舉行「郭台銘要核四，侯友宜同意了？」記者會，黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰及立委賴品妤出席。

針對郭台銘稱投民進黨生肺癌一事，鄭運鵬深表遺憾，他坦言自己的父親正是癌症過世，因此能理解每個人的家庭背景都該被尊重，不希望任何人生病，且公共政策的討論，本就不該詛咒他人生不生病，盼郭台銘能檢討，若能民進黨支持者道歉、跟國人清楚說明，這是比較好的作法。 隨後，鄭運鵬提出4點質疑，第一，台灣現有的新北、屏東核電廠哪個要延役？第二，若要解封核四廠，新北市長侯友宜同意了嗎？成本多少、保證安全嗎？第三，若要新設核電廠，地點要設在哪？地方同意了嗎？佔比多少？第四，郭台銘找到核廢料去處了嗎？

洪申翰說，核四重啟是個假議題，如今郭台銘卻拿出來炒作，還不是單純講核四，更要連結空汙、肺癌，用恐懼恐嚇全民，讓民進黨無法接受。雖然他尊重郭台銘選總統的權利，但政治和公共政策是一門專業，若不懂、不清楚事實真相，真的應該回去做功課，而非信口開河，「提政見不是靠許願。」

洪申翰接著秀出2015年與2022年台電火力空汙數據，其中硫化物減量66.9％、氮氧化物53.3％、粒狀汙染物78.1％；他說，這就是民進黨執政空汙減量的成績，但是郭台銘居然還說「投給民進黨，你們就去生肺癌」，這是很大的扭曲、汙衊。