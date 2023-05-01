聯華食品公司彰化廠日前大火，釀下8死14傷慘劇，立法院內政委員會也將《消防設備人員法》、《消防設備師暨消防設備士法》、《消防設備士法》排入今日內政委員會審查。民眾黨立院黨團今召開記者會，表示《消防設備人員法》卡關24年，呼籲內政部和執政黨盡速推動立法，《消防法》修法也應加強火災預防，同時強化管制業者、鼓勵民眾檢舉，多管齊下確保消防安全。

《消防設備士法》立法已6進6出立法院，民眾黨團認為，火災死傷令人遺憾，卻始終無法喚醒執政黨與政府部門的重視，因此呼籲執政黨，既然今年將《消防設備人員法》列為優先法案，就請以落實消防安全為重，不要把立法院演成「三國演義」、讓該法「7進7出」，否則真的愧對民眾的期望與託付。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿說，消防法規從2019年至2022年屢經修改，共歷經6次函報、4次審查會、2次黨團協商，數次修改仍力有未逮，許多案件發生在「合乎消防法」的場所，造成「合法卻不安全」的詭異情形。

張其祿指出，諷刺的是，政府將《消防法》修法歷程高掛在消防署網頁上，定調為「重大法案推動」，當作政績沾沾自喜，至今仍有不周延之處卻不知反省。他表示，聯華食品廠建物合格且合法，但竟「依法」免設灑水設備，更離譜的是，去年聯華未依法進行建築物公共安全檢查申報，故防火區畫等安全問題有待事後調查才知道是否合法，可見政府仍有缺乏監督能力的疑慮。

張其祿認為，災後開罰30萬於事無補，政府不應事發時搪塞人民，稽查若依舊未徹底落實，就是把人命當兒戲。他直言，對於《消防法》修法，民眾黨主張公私協力，加強火災預防管理、提高法定安全標準、鼓勵民間監督、加大懲罰力度，並確保有效執行。

張其祿點出，目前僅有《消防法》施行細則第15條，規定施工時制定消防防護計畫，應拉高法律層次，防止不法人士規避法律責任；政府也應與民間聯手，透過科技確保受信總機或火災警報保持開啟，並以獎金鼓勵民間吹哨，或將業者違法行為納入企業信用評估體系，引導業者遵守消防法規，不讓「修法及行政怠惰」犧牲國人安全。

民眾黨立院黨團副總召賴香伶表示，《消防設備人員法》卡關24年、7次提案仍未完成三讀，內政部和執政黨的態度正是關鍵，實際上1984年消防法修訂第七條第三項「消防設備師之資格及管理，另以法律定之」，行政院也在1988年將草案送立法院審查，藍綠都曾在立法院過半，但仍未能完成立法，責任不容推諉，若能早日通過並付諸實施，或能有效減少人員傷亡和財產損失。

賴香伶直言，「消防設備師／士」做為專門職業，執業資格應比照記帳士，經考試院依法考選銓定之，而非由中央主管機關認可，否則就是違憲。《消防法》過往因時空背景需求，准許建築師、乙級消防技術士未依法考選銓定，直接換證取得執業資格，但消防設備人員與建築師的業務畫分，雙方各持己見陷入僵局，兩大黨卻未能妥善處理。

賴香伶表示，依法消防設備師滿500人、消防設備士滿5000人之前，建築士得以繼續執業，2015年相關單位函詢內政部，是否該開始移交消防安全業務予專業消防師／士，內政部統計2015年6月止，消防設備士不足5000人，可由建築士繼續代行，待日後人數達標另行處理。不過到了2022年人數皆已達標，按理2023年6月30日應開始業務移交，但在各方團體施壓遊說下，藍綠基於選票考量，宣稱無共識而擱置議題，導致民眾長期缺乏火防保障，難辭其咎。

台北市議員張志豪強調，消防相關立法修法要專業專責、有權查察、有錯可罰，即使民眾黨團早在2020年就將版本送進立法院，但從高雄城中城、彰化喬友大樓、台中興中街民宅到聯華食品廠大火等事件，難道非得等到往生者多、要選舉了，才終於想起來要做事情？這種心態令人憤怒。

張志豪說，公權力要彰顯，執法要實在，公寓大廈逃生出口不能阻塞，地方政府也有權力依法取締、要求改善，但是層出不窮的問題，不就是因為不罰又不怕嗎？面對火災意外，第一「要有法源」，第二「要依法行政」，第三「要確實執法」，三者缺一不可，期盼朝野共同督促落實防災鐵三角，避免遺憾事件一再發生。