民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（黃婉婷攝）

台灣羽球一姊戴資穎勇奪亞洲羽球錦標賽女單金牌戰，賽後她在臉書上PO出一張與中國陳雨菲、日本山口茜、韓國安洗瑩的合影，卻被球迷發現4人中僅有戴資穎的服裝上沒有繡上國旗。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日指出，尊重選手個人在服裝上的選擇，也期待未來國際賽事主辦單位能尊重台灣。

鄭運鵬上午在民進黨團輿情回應記者會指出，國際賽事上都有服裝規定，據了解，這次戴資穎所參加的賽事，並沒有規定要在衣服上放國旗或會旗，因此，民進黨團尊重選手在服裝上面的選擇。

他指出，大家都知道，其他國家選手會在衣服上放置國旗代表榮譽，但台灣因為中國打壓，在很多賽事上都會遇到中國刁難，所以在一級賽事、奧運上都會遇到台灣只能用會旗、不同名稱的狀況。

他表示，相信不管是哪個政黨執政，都會幫選手和代表團爭取最大的國家尊嚴，但在個人選擇上面，相信戴資穎參加過那麼多國際賽事，也很有經驗，能理解在哪些賽事上，中國對於主辦單位或選手出言不遜的狀況，未來也期盼國際賽事主辦單位可尊重台灣。