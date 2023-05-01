柏林愛樂首席、小提琴家樫本大進在本月來台舉辦獨奏會，他表示，希望能帶給聽眾一場內容多元的音樂會，將演奏莫札特、布拉姆斯、普羅高菲夫等經典名作，「我和鋼琴夥伴巴克斯討論，將演奏三首在時代與風格彼此都有很大的差異、分量都相當重的作品，有甜有苦，希望聽眾能與我們一起神遊於各個美好的瞬間。」

疫情期間的停擺，樫本大進不免感到焦慮，但他表示，覺得除了多了與家人相聚的時光之外，也是重新審視自己有什麼東西的機會，他表示，「疫情從根本上改變了許多古典音樂演出的觀念，尤其前兩年在沒有聽眾的空間裡演出，至今還是覺得非常奇妙；現在整個市場大環境在恢復中，許多音樂人彷彿面對一個新世界，而大家都還在適應它。」

樫本大進自2009年9月開始擔任柏林愛樂樂團首席一職，在樂團事務活動繁忙之際，依然積極以獨奏家身份活躍於古典樂壇，尤其近幾年更參與許多室內樂演出。

1979年出生的樫本大進在3歲時首次上音樂課，7歲全家移居紐約，以最年輕學生的身份進入茱莉亞音樂學院預備學校，師事小提琴教母迪蕾（Dorothy Delay），11歲到德國，於呂北克音樂學院跟隨布朗（Zakhar Bron）學琴。1999至2004年間，他在弗萊堡國立音樂學院跟隨前柏林愛樂管弦樂團首席庫斯摩爾（Rainer Kussmaul）學琴。

此外，樫本大進也是多項音樂大賽的首獎得主，包括1993年的曼紐因國際青少年小提琴大賽、1994年的科隆國際小提琴大賽、1996年的克萊斯勒國際小提琴大賽、1996年隆．提博國際大賽。樫本大進目前使用1674年製作的瓜奈里小提琴演出。

近年樫本大進的錄音，多以室內樂為主，他表示，「室內樂讓我成為一個更完整的音樂人。演奏室內樂的火花，是與獨奏家或在樂團演奏完全不一樣，你在親密的對話之中溝通而調整自己的觀點，『溝通』不僅對我擔任首席一職很有幫助，『不一樣的觀點』對一個音樂人而言更是珍貴。」

樫本大進與巴克斯的二重奏演出，5月7日於屏東演藝廳、5月9日在國家音樂廳、5月12日到台南大學雅音樓音樂廳登場，此外，5月8日下午也將台北市立大學舉辦兩場「力晶美學藝堂」音樂教育活動。